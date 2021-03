Amici, lo sketch di Pio e Amedeo su Chiara Ferragni: "La figlia registrata alla Camera di Commercio, è un marchio" (VIDEO)

Dopo Belen Rodriguez, Pio e Amedeo mettono nel mirino Chiara Ferragni. Nella puntata di Amici andata in onda ieri, il duo comico ha scherzato sulla nascita della piccola Vittoria Maria Ferragni, nata il 23 marzo dall'amore dall'influencer per il rapper Fedez. "Non l'hanno registrata all'anagrafe del Comune, ma alla Camera di Commercio. I primi venti minuti di vita ha fatturato quanto l'Amuchina nel 2020. Questa bambina è un marchio". Il riferimento è, ovviamente, al fatto che la piccolina, appena venuta al mondo, già indossava tutine appartenenti alla linea di abbigliamento lanciata dalla stessa Chiara. Un dettaglio che non è passato inosservato ai follower, né ai due comici. Poi battute sparse sulla nascita in 'diretta social': "Sappiamo già tutto di questa bambina. E' normale che Chiara e Fedez hanno sempre il telefono in mano? Fino alla fine, fino a prima di entrare in sala parto, ho temuto il peggio, ovvero che mostrassero più del dovuto", ha scherzato Amedeo. Infine i migliori auguri di buona vita da parte della coppia comica e della conduttrice Maria De Filippi.