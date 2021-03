Amici, Maria De Filippi convoca Pippo Baudo: cosa farà al serale

Il noto conduttore, per anni direttore artistico di Sanremo, vestirà i panni del giudice per assegnare il Premio Tim

Un altro acquisto per il serale di 'Amici'. Nelle prossime settimane arriverà Pippo Baudo, chiamato da Maria De Filippi come giudice speciale per assegnare il Premio Tim - main sponsor del programma - al ballerino e al cantante per lui più meritevoli della scuola.

Il noto conduttore, assente da qualche anno dal piccolo schermo, tornerà dunque in prima serata anche se ancora non è chiaro quando e se in studio o in collegamento da casa. Sarà lui comunque a valutare gli allievi nelle loro categorie, scegliendo a chi assegnare il premio da 5 mila euro. Tra i ragazzi c'è molto fermento e l'idea di venire giudicati da un personaggio così importante, noto talent scout e direttore artistico di Sanremo per tanti anni, è per loro davvero emozionante. Chi si aggiudicherà, oltre ai soldi, l'ambito titolo del "L'ho inventato io"?.

Intanto è tutto pronto per la seconda puntata del serale, in onda sabato 27 marzo. Sono ancora in gara: Sangiovanni, Leonardo, Deddy, Enula, Tommaso e Serena della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Tancredi, Raffaele, Ibla, Rosa, Martina e Alessandro della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini e Aka7even, Giulia e Samuele della squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Ospite della serata Irama.