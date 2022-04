Raimondo Todaro senza peli sulla lingua ad Amici: "Non ha perso solo per culo"

Raimondo Todaro è stato protagonista dell'ennesima polemica ad Amici ma questa volta si è lasciato scappare un commento davvero spinto su uno dei ragazzi della scuola. Il maestro di latino-americano ed ex insegnante di Ballando con le Stelle, infatti, non è riuscito a non dire la sua sull'esito di una sfida tra il ballerino Michele, della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro la cantante Sissi, appartenente, invece, al suo team. Questa sfida è stata lasciata in sospeso a causa del fatto che Emanuele Filiberto non sapeva chi votare e ha scelto di farla rifare ai ragazzi. A questo punto, Raimondo Todaro ha dichiarato che questa cosa è stata una grande fortuna per Michele che non ha perso solo per culo.

Todaro, infatti, dopo che i tre giudici di Amici hanno fatto rifare la sfida a Michele e Sissi ha commentato senza troppi peli sulla lingua la "fortuna" del ballerino di danza classica. Parole dure che non sono piaciute né ad Alessandra Celentano che ha subuto accusato Todaro di maleducazione, né allo stesso Michele che si è sentito offeso dalla battuta infelice di Raimondo Todaro e gli ha risposto a tono chiedendogli se conosceva un ballerino di danza classica e accusandolo, tra le righe, di parlare senza sapere.