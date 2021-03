Serale Amici 2021, le anticipazioni della prima puntata: tutti gli ospiti e le novità

Al via la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, che riparte in prima serata su Canale 5 occupando il tradizionale spazio del sabato sera.

Serale Amici 2021, le anticipazioni della prima puntata

Il serale vede schierate tre squadre, affidate quest'anno ciascuna a due coppie di professori. I ragazzi in gara sono divisi così:

Leonardo, Sangiovanni, Esa, Enula, Tommaso, Serena sono nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa sono nella squadra di Arisa e Lorella Cuccarini

Aka7even, Giulia e Samuele sono nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Alla fine ci sarà un eliminato e un verdetto in sospeso.

Serale Amici 2021, gli ospiti e la giuria

Sabrina Ferilli e il duo comico Pio e Amedeo sono gli ospiti della prima puntata della nuova edizione del Serale di Amici.

La squadra dei tre giudici del serale è composta da Emanuele Filiberto di Savoia, già componente di Amici Celebrities, Stefano De Martino e Stash dei The Kolors.

Serale Amici 2021, lo scherzo di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli vittima di uno scherzo al serale di Amici. Maria De Filippi infatti fa credere all’amica, intervenuta come ospite, di dover decidere lei chi eliminare tra i tre giudici per prendere così il suo posto.

Non è la prima volta Maria De Filippi organizza uno scherzo per l’amica Sabrina Ferilli. “È un demonio, un diavolo di amica, ma lei veramente studia come mettermi in difficoltà”, aveva raccontato a Verissimo Sabrina Ferilli qualche tempo fa, parlando proprio degli scherzi di cui è spesso vittima. “Lei mi conosce, sa quello che può farmi, se non fosse così io le vieterei quasi tutto”, ha aggiunto. “Una volta mi ha chiamato alle due di mattina per dirmi: ‘Cretina, ho visto il tuo film, è un capolavoro”.