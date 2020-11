Amici 2020, al via la nuova edizione: tutte le novità

Da sabato 14 novembre alle 14.10 su Canale5 prende il via la 20esima edizione di “Amici”, condotta dalla sua storica conduttrice e autrice Maria De Filippi.

Quanti e quali saranno gli allievi che grazie al loro talento e alle loro capacità riusciranno ad assicurarsi un banco nella nuova classe del talent show? Gli allievi che entreranno a far parte della scuola di “Amici” vivranno 24 ore su 24 all’interno degli studi Titanus Elios in Roma, monitorati costantemente attraverso tamponi molecolari per il Covid19 per garantire la loro salute e quella degli altri dopo essersi già sottoposti a quarantena.

Anche in questa stagione sei sono i Professori che compongono il corpo docente della scuola: per il ballo, alle confermatissime Alessandra Celentano e Veronica Peparini si aggiunge la grande star del panorama artistico italiano Lorella Cuccarini; per il canto, sono presenti Rudy Zerbi e Anna Pettinelli insieme alla new entry Arisa, enfant prodige della musica, vincitrice di due Festival di Sanremo (nel 2009 da esordiente e nel 2014 nella categoria Big).

Amici 2020, due appuntamenti settimanali

Oltre agli speciali del sabato pomeriggio su Canale5 condotti da Maria De Filippi, “Amici” raddoppia: da lunedì 16 novembre al via su Italia1 il racconto della scuola in una striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.00.

Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Mauro Monaco, Fabio Pastrello, Raffaella Mennoia, Giovanni Filippetto e Michele Perna. Produttore esecutivo Paola di Gesu. Produce Fascino P.g.t. per Mediaset. Firma la regia Andrea Vicario. Il programma va in onda attenendosi alle regole da contenimento Covid-19.