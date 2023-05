Amici, prossima edizione: fuori un prof, Giofrè resta ma cambia "ruolo"

È stato una delle sorprese di questa edizione, sicuramente un dei protagonisti più amati. Motivo per cui oggi tutti si chiedono se Giuseppe Giofrè è destinato a restare nella squadra di Amici oppure se il suo tempo all'interno del talent show di Canale 5 è finito. Ebbene, i sostenitori del ballerino possono tirare un sospiro di sollievo: sembra infatti che Maria De Filippi abbia deciso di confermarne la presenza, seppur in un ruolo diverso.

Secondo il settimanale Vero, "nella già invidiabile carriera di Giofrè si prospetterebbe un nuovo incarico, ovvero quello di insegnante di danza nella scuola di Amici". Un ritorno a casa per lui, visto che artisticamente è nato proprio in questa trasmissione, prima di spiccare il volo per l'America, dove ha collezionato collaborazioni del calibro di Pitbull, Jennifer Lopez, Ariana Grande e Taylor Swift.

Ma la domanda che sorge spontanea è: se Giofrè prende il ruolo di un professore, chi è il professore che lascia il su scranno? Occhi puntati su Raimondo Todaro, che non sarebbe particolarmente apprezzato da Maria stessa. Pare infatti che la conduttrice lo ritenga "presuntuoso e pieno di insinuazioni, oltre che di dietrologie" e, non a caso, proprio nel corso dell'ultima stagione la produzione avrebbe deciso di tagliare al montaggio una lite che sarebbe avvenuta tra Maria e Raimondo.

Insomma, ne vedremo delle belle. Intanto però va precisato che quelle elencate fin qui sono solo indiscrezioni e non notizie ufficiali, dunque c'è da aspettare una eventuale conferma. Nessun rumors invece alla conferma o alla dipartita degli altri due giudici del serale di quest'anno ovvero Cristiano Malgioglio e Michele Bravi.