Amici, Raffaele è il nono eliminato del Serale

Amici20 si avvicina sempre di più alla conclusione. Questa sera, ancora volta, è stato eliminato un solo concorrente. Si sono dovuti sfidare il ballerino Samuele e i cantante Deddy e Raffaele. Samuele è stato salvato dai giudici, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, dopo la sua esibizione dedicata a Van Gogh.

Amici20: Raffaele è il nuovo eliminato

Il cantate, pupillo di Arisa, è stato eliminato durante la sesta puntata del Serale di Amici. Al ballottaggio con lui Samuele e Deddy, il primo è stato salvato dopo una esibizione, mentre il secondo si è scontrato con Raffaele per rimanere nella scuola di Maria De Filippi. Raffaele ha cantato prima "Tasto Rest" e poi "Focu Meu", Deddy "Il cielo contromano" e "La prima estate".

Alla fine delle esibizioni tutti gli allievi sono tornati in casetta e lì hanno scoperto il verdetto. Maria come sempre ha prima parlato con i due, sono stati molti i ringraziamenti e quando è arrivato il momento della verità Raffaele ha reagito con grande calma e maturità: "Grazie Maria di tutto, voglio ringraziare Arisa. La considero un'artista strepitosa e spero di arrivare un giorno al suo livello così da poter collaborare".

Chi è Raffaele Renda: da dove viene, vita privata

Raffaele Renda è nato a Lamezia Terme, Catanzaro, nel 2000. Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni, si è diplomato all'Istituto tecnico economico De Fazio dopo di che decide di dedicarsi alla musica e frequenta corsi di canto a "La Voce Produzione". Renda ha partecipato a Sanremo Young nel 2017, dove per poco non è risultato vincitore, e ha poi fatto parte di Deejay on stage, evento organizzato da Radio Deejay a Riccione.