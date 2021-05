L'autrice di Maria De Filippi sbotta: "Insultate chi dà le anticipazioni di Amici"

Dura la vita dei programmi televisivi ai tempi dei social. Il tam tam sul web è a tutti gli effetti un'arma a doppio taglio per le produzioni televisive. Se, infatti, da una parte, il chiacchiericcio online aiuta ad aumentare l'hype attorno alla messa in onda delle trasmissioni, d'altro canto le anticipazioni delle puntate possono spegnere la suspense del pubblico. Ed è per questo che oggi Raffaella Mennoia, storica autrice di Maria De Filippi, è sbottata contro tutti quegli account che fanno circolare spoiler a proposito dei prossimi appuntamenti di Amici.

Come sa bene chi segue il talent show di Canale 5, infatti, capita regolarmente che alcune 'talpe' presenti in studio durante la registrazione delle puntate diffondano poi qualche anticipazioni su dettagli importanti dello show, come l'eliminato della puntata o le sfide tra concorrenti. Una dinamica che Mennoia condanna aspramente. A chi le chiede un parere, l'autrice di Fascino PGT, società di produzione di proprietà di De Filippi e RTI, risponde senza filtri: "Ci tengo a rispondere a tutte le persone che mi chiedono perché escano le anticipazioni su Amici - scrive - non dovete chiederlo a noi, ma a quei geni che puntualmente mettono le anticipazioni per far salire le loro pagine Instagram e i loro social, a discapito del lavoro di tutti quanti. Quindi, che vi dico? Non guardate i social? È impossibile".

E ancora: "Non so come aiutarvi. Insultate chi pubblica le anticipazioni, mi sembra una cosa corretta, che si può fare. Tanto è diventato tutto abbastanza lecito, tutto abbastanza… chi se ne frega se ‘sti cretini hanno lavorato e ci tengono’. La gente partecipa nel pubblico e poi fa le anticipazioni".

I toni di Mennoia si fanno poi via via più accesi. "Iniziate a insultare le pagine che pubblicano le anticipazioni, può essere un modo - prosegue - Provate. Anzi, se mi segnalate un po’ di pagine seguite proprio perché mettono le anticipazioni e se qualche addetto ai lavori ci indica qualche cifra che queste pagine si portano a casa, magari sapendo che tutto questo non viene fatto per la passione per il programma, ma per un tornaconto economico, magari non le seguite più queste pagine. Può essere un’idea?".