Al via i cast di Amici: Raffaella Mennoia mostra il dietro le quinte dello studio (il video)

A settembre Amici tornerà su Canale 5. La macchina organizzativa dietro al talent show Amici, che porta in tv danza e canto, è già in azione. La conduttrice Raffaella Mennoia ha infatti annunciato sui social che sono iniziati i casting.

Le audizioni sono fondamentali per il programma, in quanto proprio grazie a questo passaggio in televisione si vedranno i talenti che accompagneranno i fan di Amici fino al serale.

Ogni anno, prima della messa in onda vera e propria, le prime puntate sono dedicate ai casting. Questo è un modo per rendere più partecipi gli spettatori e dare modo ai futuri "Amici" di farsi conoscere.

Mennoia ha condiviso sul suo social una foto dell'ormai noto corridoio con le varie salette prove per danza e ballo, e anche del dietro le quinte dello studio di Amici. Nella foto si vedono il pavimento con il percorso segnato da frecce, le scale e poi dalla tenda in plastica con stampate sopra le immagini di alcuni stereo gli arcinoti banchi. Le immagini sono accompagnate dalla frase di Gabriele D'Annunzio: "Ama il tuo sogno se pur ti tormenta".

Tutto sta procedendo come da programmi e a settembre su Canale 5 tornerà la scuola più famosa e amata d'Italia.