Raimondo Todaro: una nuova frecciata a Maria De Filippi, dopo la puntata?

Che cosa sta succedendo tra Raimondo Todaro e Maria De Filippi? Da giorni ormai si susseguono i pettegolezzi su una presunta lite che sarebbe avvenuta durante l'ultima puntata di Amici, ma che però sarebbe stata tagliata finendo così per non andare in onda. Lite che, va precisato, non è stata confermata né smentita dai diretti interessati. Oggi però una nuova Instagram Stories del professore di ballo torna ad aumentare i rumors.

Dopo la puntata andata in onda sabato sera infatti, Todaro ha pubblicato su Instagram una foto insieme al comico Alessandro Siani, ospite della puntata, e ha scritto: "È riuscito a farmi ridere pure ieri sera. Pensate quanto è bravo". Parole, queste, che lasciando intendere tutto il risentimento nei confronti di quanto sarebbe avvenuto in studio.

Tutto insomma lascia intendere che sì, una lite c'è stata davvero. E che non si tratta solo di pettegolezzi. A causarla, secondo le indiscrezioni, sarebbe stata una spara di Todaro, che avrebbe sottolineato con insistenza con Angelina Mango, figlia del cantautore scomparso Pino Mango, sia la vincitrice in pectore del programma. A quel punto Maria De Filippi avrebbe perso le staffe: "Ok Raimondo, se per te Angelina vince questo programma allora dagli direttamente la coppa. Che ci stiamo a fare qui se la pensi così?". Immagini che però non sono mai andate in onda.