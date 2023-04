Amici, Ramon parla della malattia della madre e si commuove: Silvia Toffanin si emoziona

(Ramon a Verissimo con Silvia Toffanin)

Ramon Agnelli sabato scorso ha abbandonato la scuola di amici. Il ballerino classico, protetto di Alessandra Celentano, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e oltre a parlare della sua carriera, dell'esperienza ad Amici ha anche raccontato i momenti duri della vita. Quando aveva 12 anni è morta la sua mamma per un tumore e a quel punto il suo punto di riferimento è diventata la sorella, Denise, che ha 5 anni più di lui. Durante il racconto di Ramon Silvia ha avuto difficoltà a trattenere le lacrime.

Ramon e il toccante racconto della morte della madre

"Io avevo 11 anni, mia madre si ammalò di una bruttissima malattia. Ed è morta. Mia sorella aveva 17 anni, abbiamo affrontato i problemi degli adulti in adolescenza e siamo andati avanti. La nostra mamma ci ha regalato la forza per riuscire ad andare avanti anche quando siamo rimasti soli - ha spiegato il ballerino portando quasi alle lacrime la conduttrice -. Lei mi seguiva h24, sempre. Con lei ho avuto un rapporto che è stato tutto. Ora mi è rimasta mia sorella".

"Come ho fatto a superare il lutto? Quando succede non sei nemmeno lucido. Mi ha dato forza il mio sogno di essere un ballerino - ha aggiunto -. Sono riuscito ad andare avanti anche grazie a mia sorella. Ogni volta che ballo ora penso sempre a mia madre. Io e mia sorella abbiamo poi vissuto con mio padre che c’era e non c’era. Con Denise abbiamo deciso che la vita va avanti ed è bella. E che non ci si deve piangere addosso e così abbiamo fatto".

Denise gli ha comunicato di recente, ma mentre era ancora nella scuola, che diventerà zio e così inizierà un nuovo capitolo della loro vita: "Divento zio. Non so se di una bimba o di un bimbo, Denise non l’ha voluto sapere. Un giorno la redazione mi dice: 'Tua sorella ti vuole parlare al telefono'. Io ero stanco, dopo un sacco di prove. Mi ha detto che era incinta. Mi disse: 'Il tuo sogno si è realizzato, divento mamma'. Io dicevo sempre a Denise che sognavo di vederla felice con un compagno. E questo mio sogno sì, ora si è realizzato".