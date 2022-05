Amici, Rita Pavone boccia Luigi: "La sua voce non mi prende". E si toglie altri sassolini con il programma

Luigi Strangis ha vinto la ventunesima edizione di Amici. Il cantante se l'è giocata nella sua categoria con Alex - altro favoritissimo - Albe e Sissi, spuntandola al televoto finale con il ballerino Michele, che si è piazzato invece al secondo posto.

Una vittoria che però non mette d'accordo proprio tutti. Sui social in molti avrebbero dato il trofeo ad Alex, ma anche Sissi ha i suoi sostenitori, e se il parere del pubblico lascia il tempo che trova, sicuramente quello di una colonna della musica italiana come Rita Pavone colpisce dritto al bersaglio. La cantante ha commentato su Twitter la finale di ieri sera, a partire dalle canzoni: "4 brani 'scritti' per i cantanti, tranne uno, sono classici tormentoni estivi, anche se nel caso di Sissi il testo gioca sul suo nome. La voce di Sissi meritava un brano serio, come quello fatto dopo in inglese". E ancora su di lei: "Quando si ha una voce come quella di Sissi e le sue personali intuizioni musicali, si dovrebbero 'spendere' le giuste forze per trovare, anche se un tormentone estivo, qualcosa di assai più concreto musicalmente".

Rita Pavone non ha risparmiato neanche il vincitore: "A parte che non a tutti piace la menta, si può essere degli ottimi performers ma non avere delle grandi voci. Luigi è infatti un ottimo performer, suona batteria e chitarra e la sua versione di 'Pietre' mi è piaciuta molto, ma la sua voce non mi prende. That's all Folks". Diverso invece il giudizio su Alex: "Amo molto Alex. Trovo che abbia una versatilità vocale straordinaria. Passa con disinvoltura da un genere all'altro ed inoltre scrive belle cose con grande sensibilità. Suona illogico che siano uscite proprio le sue sole grandi voci di questo programma". Alex e Albe, l'altro suo cantante preferito di questa edizione: "Ho provato disagio nel vedere il bravo Albe dimenticato da tutti - ha concluso Rita Pavone - Lui non solo è carismatico, divertente e intelligente, le sue rime sempre ad hoc, ma è anche un ragazzo generoso. Lo si è visto quando offriva il suo posto a Serena".

I tweet di Rita Pavone