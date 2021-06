Amici20: Rosa spiega perché non vuole parlare di Deddy

L'ex ballerina di Amici20, Rosa Di Grazia ha dovuto aprire un nuovo profilo Instagram, a quanto pare si era scordata i dati di accesso, con il nome "RosaDiGrazia.Official".

Il profilo, lo sottolineiamo non ha la spunta blu, e per promuoverlo la ballerina ha organizzato una diretta con l'amica e ex collega di Amici Martina Miliddi. Durante l'incontro in molti le hanno chiesto di Deddy e se ci fossero novità, nessuna informazione è stata data però.

“Sono tornata. Ce l’ho messa tutta, ribadisco che purtroppo sono cose che possono succedere. Ma non sono abituata a mollare, anzi cazzimma ad ogni modo. Sarà in nuovo inizio. Insieme so che possiamo farcela. Da qui pronta a ricondividere e condividere il mio mondo, il mio sogno, la mia arte, Sarà solo un crescendo, confido in voi. Un grazie non sarà mai abbastanza! più forte di prima. Domani sarà un nuovo inizio, un nuovo giorno. Sono pronta, e voi?”.

Amici20: Rosa spiega perchè non vuole parlare di Deddy

Poco dopo Rosa ha voluto spiegare il suo silenzio ai fan e ha pubblicato una storia con scritto questo testo: "Speriamo di avervi strappato anche solo un sorriso e un po’ li leggerezza, nel mio/nostro piccolo, continuando a condividere il nostro sogno insieme a voi e tenervi aggiornati sul nostro avvenire di belle cose! D’altronde il mio ‘deviare’ determinati argomenti, sebbene leciti, per il semplice fatto che preferisco affrontarli io in prima persona a tempo debito. Sono qui per parlare in primis di Rosa, e condividere insieme a voi il mio mondo, il mio sogno è ciò che di bello il futuro mi riserva. Nonostante questo non sarà mai abbastanza un semplice GRAZIE per tutto il supporto e affetto dimostrato nei miei con fronti, ne sarò sempre grata! Sono qui, sono tornala, più forte di prima, sto bene. Sono felice! Vi abbraccio uno ad uno! Vostra Rosa".