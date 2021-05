Amici20: Anna Pettinelli e quella volta che ha pianto per colpa di Rudy Zerbi

La ventesima edizione di Amici è stata caratterizzata da una grande legame tra gli allievi, non ci sono state grandi discussioni e tra di loro si sono sempre fatti il tifo. Gli insegnanti spesso li hanno messi gli uni contro gli altri, artisticamente parlando, ma ciò non ha mai creato diverbi tra i concorrenti, questo però non è avvenuto tra i coach. Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli contro Rudy Zerbi e ancora Rudy e Arisa (soprattutto durante il serale).

Tra gli scontri che hanno fatto più discutere ci sono sicuramente quelli tra le maestre di ballo (Celentano e Cuccarini) e tra Zerbi e Pettinelli. In particolare quest'ultima ha rilasciato alcune dichiarazioni a Casa Chi in cui ha raccontato un episodio che l'ha ferita molto...

Amici20: quando Anna Pettinelli ha pianto per Rudy Zerbi

Anna da sempre dalla parte dell'allievo Aka7even, Rudy invece con Sangiovanni, spesso si sono scontrati proprio parlando dei due ragazzi e le discussioni sono anche continuate a telecamere spente. In particolare Zerbi ha sempre recriminato a Aka di impegnarsi poco.

Durante una puntata del serale, in particolare, sarebbe scoppiata una lite: "Io e lui ci conosciamo da 30 anni. Abbiamo fatto anche delle vacanze insieme. Diciamo che conoscendolo così bene ci siamo presi la libertà anche di darci delle risposte piccate. Cosa che non sarebbe successa con altri. Il rapporto mio con Rudy è di estrema trasparenza. Ci siamo stati anche tanto antipatici, non siamo stati d’accordo. Vi rivelerò una cosa, dopo una puntata mi sono scappate delle lacrimucce, mi ero innervosita e se l’avessi avuto per le mani…". E poi ha aggiunto: "Sono delle cose che ci diciamo a telecamere voltate. Non avevamo le telecamere su di noi. Mi sono girata e gli ho detto che mi aveva rotto le pa**e, lui mi ha risposto male. A quel punto è cominciata una discussione non ripresa dalle telecamere, sempre sugli argomenti. Ma ci rispettiamo, queste sono libertà che ci siamo presi. Non so se Maria riconfermerà la squadra, ma sto ancora inca***ta da quest’anno".