Rudi Zerbi "caccia" il figlio di Gigi D'Alessio da Amici

Brutto alterco tra il prof di canto e il giovane artista Lda. L'episodio è andato in onda in queste ore nella scuola di Canale 5

Prima le accuse di favoritismo (con conseguente pianto), oggi una lite con Rudy Zerbi. Non c'è pace per Lda, figlio di Gigi D'Alessio e novello studente della scuola di Amici. Nelle ultime ore il ragazzo ha avuto un brutto alterco con il professore di canto, tanto che quest'ultimo lo ha provocatoriamente invitato a lasciare la scuola. Provocazione destinata a cadere nel vuoto poiché il giovane, nei fatti, sembra essersi già pentito del suo comportamento. Ma vediamo che cos'è accaduto in queste ore.

Lda all'attacco: "Che schifo"

I problemi sono arrivati dopo che Lda, nel corso di una lezione, ha esclamato "Mamma mia che schifo", sentendo il finale della canzone con la nuova produzione con il produttore D. Whale per il brano "Ciò che fa bene lo lasciamo andare". Il comportamento del ragazzo ha fatto innervosire il prof Zerbi, che lo ha attaccato.

"Se tu ritieni già di sapere tutte queste cose liberissimo di fare il tuo percorso, però prendi la valigina e vai fuori da qua - è sbottato Rudy - Fuori da qua sei l’uomo più libero del mondo. Qui dentro devi fare un percorso diverso". E ancora: "Ti chiedo una conferma. Sei lo stesso LDA che il produttore D.Whale per te era un grande, che ti tremavano le gambe solo perché avrebbe prodotto il tuo pezzo? Mi fa venire il dubbio. Quando te lo presento dici quello, passano delle ore, vai in studio e dici quelle cose?".

"Prendi la valigina e vai fuori di qua"

Ciò che Zerbi contesta a Lda, è la presunzione. "Contesti un produttore che ha lavorare con buona parte dei più grandi della musica italiana… Lo contesti, all’inizio del lavoro, nemmeno alla fine, dicendo che non condividi e tue scelte". Non solo. Nelle settimane scorse, l'allievo aveva anche criticato l'assegnazione di un pezzo di Marco Mengoni. Lda, dal canto suo, ha provato a spiegare la sua reazione: "Era solo perché non sentivo più mia la canzone". Ma le sue parole non hanno avuto nessun effetto sull'insegnante: "Quello che ti voglio dire è che tu sei qui per fare un percorso dentro alla scuola. Se tu ritieni di sapere già tutte queste cose, liberissimo di fare il tuo percorso".

Davanti all'irrequietezza di Lda, Rudy Zerbi ha concluso: "Prendi la valigina e vai fuori di qua. Qui dentro devi fare un percorso diverso".