Amici, Zerbi e l'allieva "non valorizzata": ecco di chi si tratta

É Emma Marrone il grande rammarico di Rudi Zerbi. Il prof di canto, in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e canzoni, ha infatti ammesso che in passato ha commesso un errore: quello di non aver compreso fino in fondo il grande talento di una cantante, allora in erba, come Emma.

“Ci tengo a dire che ho il rammarico di non aver capito fino in fondo, a suo tempo, il grande talento di Emma Marrone“, spiega Zerbi sulle pagine del settimanale, sottolineando però che in quella circostanza non era nella scuola come professore ma aveva il ruolo da discografico.