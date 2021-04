Amici 20, tutti pazzi per Francesca Tocca. Zerbi rimproverato da Maria: "Rudy, smettila"

Galeotto fu il guanto di sfida per Rudy Zerbi. Il giudice di Amici non ha mai nascosto la sua passione per le belle donne e spesso Maria De Filippi nota come guarda le ballerine professioniste. Proprio ieri sera Zerbi è stato rimproverato dalla conduttrice perché era assorto nell'ammirare la professionista Francesca Tocca che si stava preparando per l'esibizione del guanto di sfida tra Martina Miliddi e Serena Marchese chiamato dalla Celentano.

Maria, con il sorriso, ha interrotto la maestra Celentano: "Scusa, so che stai facendo un discorso serio e te lo faccio rifare, ma volevo dire a Zerbi di smetterla di fissare Francesca! La tua collega sta parlando e tu guardi Francesca fisso! Rudy, smettila!". Il produttore musicale non ha neanche provato a dissimulare e ha ammesso la sua colpa.

Durante l'esibizione la professionista ha deciso di giocare con la situazione e provocare Rudy ballando vicino a lui, tutti hanno riso anche perché Zerbi ha poi scritto su un biglietto "Sto volando".

Francesca Tocca, chi è la professionista di Amici

Tocca da alcuni anni balla come professionista a Amici. La passione per il ballo l'accompagna da sempre i primi passi li ha mossi a 16 anni e poi ha fatto carriera con i balli latino americani. E' stata legata per molti anni al ballerino di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro (si sono sposati nel 2014 e sono stati insieme fino al 2020, hanno una bambina di nome Jasmine e hanno anche aperto una scuola di danza insieme). Tocca ha fatto parlare di sè per una relazione con un concorrente di Amici.