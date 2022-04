Amici: sostituito uno dei tre giudici nella terza puntata del Serale

Si mescolano le carte in tavola nella prima puntata del Serale di Amici con l'entrata in scena di un nuovo giudice. Uno dei tre volti che finora hanno ricoperto il ruolo di critici delle esibizioni dei ragazzi, infatti, è stato sostituito. Di chi si tratta? Di Stash che è dovuto rimanere a casa a causa del Covid e al suo posto è entrata in studio Sabrina Ferilli, grande amica di Maria De Filippi e sua co-conduttrice di Tu si che Vales.

L'attrice romana, infatti, si è seduta sulla classica poltroncina rossa dello studio di Amici al fianco di Emanuele Filiberto e Stefano De Martino e non è mancato il solito divertentissimo sketch con Giovannino, il grande "nemico" televisivo della Ferilli che l'ha aspettata nascosto sulla poltrona rossa facendola spaventare e spazientire, come suo solito.

Senza dubbio tornerà a "disturbarla" durante il resto della puntata. Staremo a vedere!