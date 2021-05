Amici20, le dolci parole di Sangiovanni alla sua Giulia: "Sono fiero di te"

La coppia ha conquistato il cuore di tutti e per questo la "lotta" per la vittoria è stata particolarmente sentita anche dai telespettatori

La finale di Amici ha visto trionfare Giulia, la ballerina era così sorpresa che non è neanche riuscita a fare un discorso. Insieme a lei, al centro dello studio Sangiovanni compagno d'avvenute e di tenerezze. Il giovane cantautore, che ha fatto incetta di premi, è arrivato secondo, per lui non può essere una sconvitta visti i successi personali ottenuti prima e durante la finalissima.

Amici20: Sangiovanni si congratula con la sua Giulia

Sangiovanni, nome d'arte di Giovanni Pietro Damian, ha scelto Instagram per fare le congratulazioni a Giulia e per esprimere la sua gioia per la finalissima. "Fiero di te, che mesi emozionanti e intensi" ha scritto alla sua fidanzata. La ballerina, pupilla di Veronica Peperini, è la prima ballerina a vincere Amici, prima di lei solo ballerini, l'ultimo in linea temporale è stato Andreas Muller.

Arrivare in finalissima con i vostri voti, riuscire a trasmettere un messaggio, crescere, essere accettato per ciò che sono. Cantare su un palco. Fiero di te Giulia @giugiulola. Che mesi emozionanti e intensi @amiciufficiale, GRAZIE DI CUORE! Grazie per il Premio Tim della Critica, Premio delle Radio per “malibu”, Premio SIAE. E ora? Già sapete: LESSGOOO! SEMPRE!

Tra i pirmi commenti di congratulazioni quelli di Durdust che ha scritto su Instagram "Big boy", il produttore si è occupato della produzione di Tutta la notte, canzone disco d'oro di Sangio.

Come si sono innamorati Giulia e Sangiovanni

La coppia dei record si è innamorata all'interno della casetta di Amici20 e piano piano ha conquistato il cuori di tutti dalla produzione a maria passando per migliaia anzi milioni di fan, i due infatti sui social vantano più di un milione ciascuno.

Che il loro amore possa durare anche fuori dal talent è un desiderio che in molti hanno. Giulia ha anche proposto a Sangio di andare a stare a casa loro per un po' "a mio papà piaceresti molto" si è sbilanciata, il dialogo è andato in onda durante un day time dopo la semifinale.

Amici20: la vincitrice ancora non ha parlato

La 18enne vincitrice del primo premio della ventesima edizione di Amici ancora non ha rilasciato alcuna intervista e sulla sua pagina Instagram ancora non ci sono nuove dichiarazioni. Sono in molti ad aspettare che dica qualcosa anche perché ieri sera, durante la premiazione, non ha fatto alcun discorso.