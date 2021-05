Amici, Sangiovanni in finale: "Ho trovato il mio posto nel mondo"

Sabato 8 maggio è andata in onda su Canale 5 la semifinale di Amici20, gli spoiler avevano anticipato i primi tre nomi: Sangiovanni, Giulia e Aka7even. Sangio è stato il terzo a prendere la maglia dopo aver scontrato in duello il suo compagno di squadra Deddy.

Sangiovanni in Finale ad Amici20

Sangiovanni ha cantato come sempre con grande personalità e proprio questa sua capacità ha saputo conquistare il pubblico (ricordiamo che con due sue canzoni ha ottenuto due Dischi d'Oro e uno di Platino) e i giudici. Quando è arrivato il momento di indossare la maglia dorata della finale Maria gli ha chiesto come significasse per lui questo traguardo.

"Per me non è solo arrivare alla finale di un programma, per me significa aver trovato un posto nel mondo. Sono sempre stato inadatto ad ogni contesto, qui mi sono sentito compreso, grazie" ha risposto Sangio.

Sangiovanni e le difficoltà a scuola

"Alle scuole medie era costantemente criticato: tornava a casa e stava male" ha raccontato la mamma di Sangiovanni, sottolineando come la musica sia stata la sua ancora di salvezza: “Sfogava la sua rabbia a casa, nella sua stanza. Finché, poi, la rabbia non ha trovato la ‘pace’ nella musica. Per lui è stata una vera e propria salvezza”. Il suo avvicinamento alla musica

Sangiovanni e l'emozione per Giulia Stabile

Sangiovanni era molto emozionato e felice per la sua amata Giulia che ha ottenuto la seconda maglia dorata del programma. La ballerina è corsa ad abbracciarlo e i due si sono stretti forte forte, Giulia è poi corsa a prendersi la maglia. Sangiovanni si è lasciato trascinare dall'emozione e non è riuscito a trattenere le lacrime. Maria De Filippi gli ha parlato, rassicurandolo: "Ti sei emozionato, abbiamo avuto un momento di cedimento, eh? Però queste sono le emozioni belle, vero?", "Sì, assolutamente" ha risposto Sangio con gli occhi arrossati e le guance bagnate dalle lacrime.