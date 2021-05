Sorpresa a Amici: non quattro ma cinque finalisti, i nomi

Le anticipazioni avevano svelato i primi tre finalisti di Amici20, Sangiovanni, Giulia e Aka7even, come sempre gli eliminati sono stati svelati nella casetta e quindi chi era presente durante la registrazione del giovedì non ha potuto assistere al momento della proclamazione dell'ultimo finalista. A sorpresa però Maria De Filippi ha annunciato che i concorrenti in finale non sarebbero stati quattro ma cinque. Prima di arrivare ad annunciare tutti e cinque i ragazzi la conduttrice ha voluto giocare un po'

Amici20: lo scherzo di Maria De Filippi al quinto finalista

I ragazzi sono tornati tutti in casetta e lì Maria gli ha comunicato i risultati, in sovrimpressione però è apparsa una scritta rossa che annunciava una grande sorpresa: i finalisti sono cinque e non quattro. Gli allievi, ignari di ciò, hanno continuato a pensare che in quattro sarebbero arrivati al live del 15 maggio.

La conduttrice ha salutato prima Tancredi e poi Serena ringraziandoli e incoraggiandoli a non mollare. Per entrambi ha avuto parole dolci e affettuose, Deddy unico rimasto senza 'discorso' aveva dato per scontato la sua eliminazione, visto che il ballerino Alessandro è stato nominato quarto finalista, ma per lui Maria aveva un piano diverso.

Il cantautore, con il passato da parrucchiere, è stato il più sgridato nella storia di Amici e forse anche per questo la conduttrice ha deciso di 'punirlo'. Lui infatti è il quinto finalista, ma lo scoprirà solo dopo: dalle immagini mostrate si evince che avesse portato via anche le sue cose in borse e scatoloni. Deddy ha scoperto di essere uno dei 'Top 5' nello studio dove poco prima si era esibito, Maria lo ha fatto accomodare sulla poltroncina del giudice Stefano De Martino e gli ha mostrato la schermata con la maglia d'oro.

Il concorrente è tornato correndo nella casetta ed ha riabbracciato Sangiovanni, Giulia, Alessandro e Aka7even che avevano visto tutto in diretta.

Amici20: il grande successo di Alessandro e il primo lavoro

Il ballerino Alessandro Cavallo ha ricevuto due bellissime notizie: la sua partecipazione alla finale di Amici20 e un ingaggio lavorativo. Ad offrire un lavoro al ballerino è stato Karl Sydow che gli ha proposto di lavorare nel suo musical 'Dirty Dancing' nel progetto Broadway Milano. Alessandro non ha potuto fare altro se non commuoversi e accettare con grandissima gioia e molta incredulità.