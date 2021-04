Amici 20: l'amore tenero tra Sangiovanni e Giulia, gli sguardi innamorati durante il Serale

Il cantante e la ballerina hanno conquistato i social, non solo per la loro bravura ma anche per la loro love story

Questa edizione di Amici è caratterizzata da una grande amicizia tra i concorrenti, anche tra quelli che spesso vengono messi "contro". Gli scontri tra allievi, che hanno spesso animato le passate edizioni, sono quasi storia ed è bello vedere come gli screzi tra professori non incidano sui legami umani che i concorrenti sono stati in grado di creare. Amici 20 potrebbe essere rinominato Amore 20 poiché le simpatie amorose nate nella casetta sono molte: Alessandro Cavallo e Enula Bareggi, Martina e Aka7even, Deddy e Rosa e infine i due più amati Sangiovanni e Giulia.

Sangiovanni e Giulia, l'amore tenero ma complicato

Come detto tra il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia da qualche mese è scoppiato l'amore. Da gennaio, circa, i due fanno coppia fissa, anche se gli alti e bassi non sono mancati dovuti soprattutto alla gelosia di Giulia, prima Sangiovanni era fidanzato ma proprio per la musa della sua Lady (canzone che ha vinto il Disco D'Oro) ha deciso di lasciare la sua fidanzata. Un rapporto sincero e caratterizzato dalla tenerezza sia nei gesti sia nelle parole: spesso i due si confortano e si supportano anche se tra i due è soprattutto Giulia a cercare rassicurazioni (soprattutto sul suo aspetto fisico).

Oltre alla canzone, durante i pomeridiani e adesso nel Serale, sono state molte le dediche che si sono scambiati esibendosi ultimo, in linea temporale, il balletto sulle note di "Mi sei scoppiato dentro il cuore" in cui la ballerina della squadra Peparini-Pettinelli ha indossato la giacca di Sangio.

Nella quarta puntata del serale di Amici Giulia si è esibita in un assolo sulle note di "Sei Bellissima" di Loredana Bertè, Peparini ha spiegato quanto sia importante questa canzone per la ballerina "Giulia è bellissima e non se ne rende conto, questo lo rende ancora più bella". Durante l'esibizione sui monitor scorrevano le foto di Stabile la piccola, un vero e proprio viaggio introspettivo. Ma oltre ai passi magistralmente eseguiti, al pubblico non è passato inosservato lo sguardo innamorato e orgoglioso con cui Sangiovanni ha seguito la sua Giulia. Un bellissimo sorriso gli ha illuminato il volto, facendo sognare i migliaia di fan che sui social shippano (è un termine inglese, che deriva dalla parola relationship, con cui è descritto il crescente coinvolgimento, sui social, dei fan di una coppia di personaggi ndr) il loro legame.