Sangiovanni si sbottona: "Così è cambiato il rapporto con Giulia dopo Amici"

Insieme, fino alla fine, con quella coppa condivisa tra risate e lacrime. L'immagine di Sangiovanni e Giulia Stabile prima dei titoli di coda della finale di Amici è indimenticabile. Da quella sera, però, qualcosa è cambiato tra i due, abituati a stare insieme 24 ore al giorno e adesso alle prese con la distanza e un nuovo equilibrio da costruire.

A parlarne e Sangiovanni a DiPiù: "E' stato strano non averla vicino. Vivere con una persona a stretto contatto ti lega parecchio. Ho vissuto momenti in cui mi dicevo 'voglio un po' di spazio e un po' di libertà' quando eravamo in casetta. Quello spazio e libertà adesso non li voglio più". La fine del talent è stato uno stravolgimento non indifferente: "Quando è finito Amici è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima - racconta ancora il cantante - Ci sentivamo, certo, ma mi mancava moltissimo, perché vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega". Quello che resta intatto, però, è il loro forte sentimento e la voglia di restarsi accanto: "Sono fiero di Giulia e di quello che ha conquistato, di quella che è. Sono consapevole che prima di oggi le nostre vite erano diverse - spiega - Ma io resto sempre lo stesso, è solo tutto cambiato in meglio e ne sono felice".

Infine Sangiovanni dedica un pensiero speciale a Maria De Filippi, fondamentale per lui in questo percorso: "Maria mi ha subito capito. Lei ha compreso subito chi ero. Io sono un timido, lei è riuscita a tirare fuori le mie fragilità, che maschero bene".