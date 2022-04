Sangiovanni di nuovo ad Amici: da concorrente a super ospite

Sangiovanni torna ad Amici. Il cantante vicentino protagonista della scorsa edizione del talent e secondo classificato dietro solo alla sua fidanzata Giulia che ha vinto il programma nel 2021 è tornato sul palcoscenico del talent in una nuova veste, quella di cantante professionista per presentare i suoi nuovi singoli Cielo dammi la luna e Cortocircuito tratto dall'album Cadere Volare che lui stesso ha definito un ritratto intimo della sua vita e del suo essere.

Ormai diciannovenne e con un nuovissimo taglio di capelli che, a detta sua, lo rende meno simile ad Albe, l'allievo di Anna Pettinelli e più simile a Rudy Zerbi, suo ex maestro nella scuola, Sangiovanni si è scibito davanti ai ragazzi, ai giudici, al pubblico e alla sua "mamma" televisiva, Maria.

Dietro le quinte del programma anche la sua fidanzata Giulia. Entrambi, in questo ultimo anno, hanno fatto grandi passi in avanti nella loro carriera. Lei è diventata subito ballerina professionista del programma che l'ha lanciata passando dal banco alla "cattedra", oltre che a collaborare con Maria De Filippi in altri programmi come Tu si que vales, e lui si è affermato sempre di più nel mondo della musica lanciano diversi singoli e partecipando all'edizione 2022 di Sanremo con il singolo Farfalle.