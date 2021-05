Amici, il crollo inaspettato di Sangiovanni: "All'ultima puntata non ci arrivo" (VIDEO)

Nonostante sia dato per favorito, il cantante va in crisi. A monte c'è una fragilità che anche la fidanzata Giulia fatica a cogliere

(Nel video in alto, lo sfogo di Sangiovanni)

Estroverso ed esuberante, nonché papabile vincitore di questa edizione di Amici, Sangiovanni ha avuto un inaspettato crollo emotivo in queste ultime ore. Le immagini mostrate infatti nel daytime andato in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 maggio, mostrano un ragazzo anche molto fragile. Le lacrime sono arrivate dopo aver consolato Giulia per l’eliminazione di Samuele.

Il vicentino è sbottato dicendo: "Non mi vota più nessuno" eppure è da sempre tra i cantautori più apprezzati del programma. Tutto è partito dalla classifica della scorsa settimana che lo aveva bloccato al secondo posto dietro ad Aka7even e questo l'ha portato a perdere le proprie sicurezze.

"All'ultima puntata non ci arrivo" ha dichiarato Sangiovanni davanti alla sua ragazza Gulia che ha cercato di consorlarlo ma lui ha continuato per la sua strada: "Lo sai anche tu che non ci arrivo. Non ci riesco, io non sono il miglior carattere del mondo" ha concluso il cantante.

I due innamorati si sono trovati quindi a vivere un momento di confronto - scontro al termine del quale è intervenuta anche la conduttrice Maria De Filippi che ha cercato di far riflettere la ragazza dicendole: "A volte sentirsi isolati, non capiti, diversi, non accolti e proprio per questo allontanati con qualcuno di adulto che ti dice che nella vita tu non puoi combinare nulla...pensi che sia vero, magari dai pugni contro il muro e ti fai male e poi capisci se scrivi una canzone e metti lì la tua rabbia, riesci a canalizzarla".

"Le sue fragilità le ha anche lui - ha sottolineato la conduttrice - quella parte di te Giulia che a volte fa sorridere, fa pensare che quella tua purezza ce l'ha anche lui solo che non la fa vedere, perchè quando l'ha fatta vedere l'hanno allontanato. In ogni canzone che scrive c'è la difesa del più debole, sempre. Quello che sto cercando di dirti è che forse ha bisogno di essere capito anche lui, ha bisogno di attenzione e comprensione".