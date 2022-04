Amici: Celentano-Todaro è ancora lite: "sei un ragazzino!"

Non c'è puntata di Amici senza uno scontro d'opinione tra due dei professori di ballo che non hanno mai condiviso l'opinione che hanno della danza e del talento. Raimondo Todaro e Alessandra Celentano continuano a battibeccare e scontarsi dichiarando apertamente cosa pensano dei propri allievi e anche di quelli della squadra opposta.

"Voi schifate i nostri allievi" tuona Todaro rivolgendosi ad Alessandra Celentano dopo che la prof. di classico era rimasta stupita del fatto che Todaro aveva scelto di schierare Sissi contro Carola.

Il litigio continua con la sfida tra la corale della squadra Todaro-Cuccarini e il ballerino di danza classica Michele che la Celentano ha subito definito "un vero ballerino" alludendo al fatto che gli altri ballerini seguiti da Todaro non sarebbero tali. A stuzzicare la Celentano, poi, è anche la stessa Maria De Filippi che sottolinea alla Celentano che pur riconoscendo la bravura di Michele, quasi al pari dei professionisti, è stato in qualche modo favorito dalla maestra che avrebbe nascosto tutti gli elementi di "classico" anche in una coreografia di moderno. Ed è da questa frase che la Celentano risponde a tono alla stessa presentatrice che sarà sostenuta da Raimondo Todaro causando ancora più nervosismo nella Celentano.

"Siete ignoranti" risponderà a questo punto la Celentano sottolineando che non può esserci nessuno stile di danza senza una base di classico e aggiunge, rivolta a Todaro, che è sempre più innervosito dalle frasi della professoressa: "Sei un ragazzino!". A questo punto l'ex insegnante di Ballando con le Stelle si scalda al punto da non accettare più alcun commento della Celentano.