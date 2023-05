Amici, la semifinale ci sarà: anticipazioni, covid ed eliminato

Da giorni girano indiscrezioni sulla positività di alcuni allievi della scuola di Amici, ma nessuna smentita o conferma ufficiale è arrivata dalla produzione del talent show di Canale 5. Proprio a causa di queste positività è stato ipotizzato che la semifinale sarebbe stata a rischio, portando così la finale a slittare. Secondo però quanto scritto dal profilo Twitter AmiciNews, sempre molto informato sulle questioni del programma di Maria De Filippi, la registrazione della semifinale non è stata cancellata, ma solo posticipata a venerdì 5 maggio per poi essere messa in onda come da programma sabato 6 maggio 2023.

Covid ed eliminato

Nessuna conferma ufficiale circa la positività dei concorrenti, anche se alcuni le immagini mostrate in un daytime suggeriscono che ad essere contagiati sono Wax e Maddalena sarebbero una risposta. Non è ancora noto il nome dell'eliminato, proprio perché la puntata deve essere ancora registrata.

Di seguito gli allievi rimasti in gara:

Wax e Mattia per la squadra Arisa/Todaro

Aaron e Isobel per la squadra Zerbi/Celentano

Angelina e Maddalena per la squadra Cuccarini/Emanuel Lo

A giudicarli l'ormai rodatissima squadra di giudici composta da Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi.

Altre anticipazioni

In ogni caso, la semifinale si registra: questo è certo. Il pubblico è stato infatti convocato per presenziare alla registrazione e le opzioni sul tema covid sono due: gli allievi sono già risultati negativi, oppure sarà adottata la tecnica dell'esibizione a distanza senza quindi che i positivi siano presenti in studio. Questa, come da tradizione, sarà l'ultima puntata registrata: la finalissima del prossimo sabato sarà infatti trasmessa in diretta.