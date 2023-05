Amici, la semifinale stasera: eliminato, anticipazioni e covid

Va in onda stasera, sabato 6 maggio, la semifinale di Amici. Una puntata che è stata incerta fino all'ultimo, come sanno i telespettatori del talent show di Canale 5, a causa della presunta positività al covid di alcuni allievi. Una notizia, quest'ultima, non smentita né confermata dallo staff della trasmissione, ma di certo l'appuntamento di questa sera non salterà, anzi: a partire dalle 21.25, direttamente dagli Studio Helios di Roma, Maria De Filippi condurrà la penultima serata del talent più amato della tv italiana.

Covid

Come si diceva, nessuna conferma ufficiale è arrivata circa la positività dei concorrenti, anche se alcuni immagini mostrate in un daytime suggeriscono che ad essere contagiati siano stati Wax e Maddalena. Solo questa sera sapremo come sono andate le cose. Tutto però lascia pensare che ci sia stato un effettivo contagio all'interno della casetta: basta pensare che la registrazione della puntata - che solitamente avviene tra mercoledì e giovedì - è stata invece posticipata in via eccezionale ad oggi, sabato 6 maggio.

Proprio sul tema covid, le opzioni sono due: gli allievi sono già risultati negativi e dunque prenderanno parte alla puntata, oppure sarà adottata la tecnica dell'esibizione a distanza senza quindi che i positivi siano presenti in studio. Staremo a vedere.

Eliminato

Impossibile conoscere al momento il nome dell'eliminato né le sfide che avranno luogo nella semifinale. Mentre infatti - come si diceva sopra - solitamente la puntata viene registrata tra mercoledì e giovedì, portando così le "gole profonde" presenti in studio a spoilerare quanto avviene durante la registrazione, questa settimana le riprese sono avvenute al sabato pomeriggio, ovvero a poche ore dalla stessa messa in onda, facendo sì che (ancora) non si hanno indiscrezioni.

Intanto, ricordiamo di seguito i nomi degli allievi rimasti in gara:

Wax e Mattia per la squadra Arisa/Todaro

Aaron e Isobel per la squadra Zerbi/Celentano

Angelina e Maddalena per la squadra Cuccarini/Emanuel Lo

Come sempre a giudicarli l'ormai rodatissima squadra di giudici composta da Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Sottolineamo inoltre che questa, come da tradizione, sarà l'ultima puntata registrata: la finalissima del prossimo sabato sarà infatti trasmessa in diretta... Covid permettendo.