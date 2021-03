Amici 2021, provvedimento disciplinare annunciato dalla produzione

Provvedimento disciplinare per tre ragazzi del serale di Amici 2021, in partenza questa sera su Canale 5 in prima serata.

Durante le prove, alcuni ballerini sono stati troppo lenti nel cambio dei costumi. Le regole imposte per limitare la diffusione del coronavirus impediscono che possano essere aiutati durante quella fase dello show e i ragazzi quindi devono essere in grado di fare tutto da soli. La lentezza di alcuni di loro non è compatibile con i tempi di quello che è uno show televisivo come il serale di Amici e per questo la produzione ha deciso di intervenire.

Ai ragazzi è stato letto un comunicato della produzione con l’annuncio del provvedimento disciplinare e una decisione da prendere.

Il provvedimento disciplinare per tre ballerini di Amici 2021

“Nel corso dei mesi ad alcuni ballerini è stato ripetuto più volte di provare ad essere più veloci nel cambi di costumi durante le puntate, in modo da non rallentare i ritmi di quello che resta un programma televisivo. In vista del serale e dopo le prove in studio, abbiamo notato che il problema della lentezza nella prova dei costumi non è stato risolto. Anzi, alcuni di voi continuano ad essere troppo lenti rischiando di pregiudicare il ritmo del programma”, è il messaggio. Le persone in questione sono i ballerini Alessandro, Samuele e Serena.

“Rispetto allo scorso anno, visti i protocolli anti Covid che tutti noi dobbiamo seguire, non possiamo aiutarvi nel cambio costumi ed è per questo che nei giorni scorsi abbiamo fatto prove su prove, restando fino a tardi per permettervi di provare i cambi costumi nel migliore dei modi - ha aggiunto la produzione - Per questo motivo, vista la vostra incapacità di porre rimedio a questa mancanza, la produzione si trova costretta a prendere una decisione: l'eliminazione dei costumi dalle esibizioni dalle puntate di tutto il Serale”.

Ai ragazzi è stata però lasciata la decisione di scegliere se il provvedimento debba ricadere soltanto su Alessandro, Samuele e Serena oppure se su tutti quanti “senza distinzione”.

Dopo la lettura del comunicato, è arrivato quindi il momento della decisione. Esa propone che i costumi siano tolti solo ai tre ragazzi citati, per non pregiudicare la riuscita dello show in generale. Si vota per alzata di mano e la maggioranza è con Esa. Alla fine la decisione è presa: Samuele, Serena e Alessandro non potranno utilizzare i costumi di scena al serale.