Amici, prima puntata serale: eliminati, ospiti e anticipazioni di sabato 18 marzo 2023

L'edizione in corso di Amici entra nel vivo della sua fase conclusiva. Sabato 18 marzo 2023 in prima serata su Canale 5 si trasmette la prima puntata del Serale registrata nel pomeriggio di giovedì 16 marzo 2023. A condurre, come sempre, Maria De Filippi. Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè sono i giudici. Solo quindici dei diciassette allievi hanno ottenuto la maglia d'oro nel corso dell'ultima puntata del pomeridiano domenicale e sono stati divisi in tre squadre.

I nomi dei primi eliminati, i risultati delle sfide e gli ospiti presenti in studio sono stati diffusi: per chi non voglia rovinarsi la sorpresa prima della messa in onda di sabato, si consiglia di non procedere oltre con la lettura che nel prossimo paragrafo conterrà gli spoiler della serata.

Amici, prima puntata Serale: gli eliminati di sabato 18 marzo

Tre le squadre in gara guidate dai professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (Aaron, Gianmarco, Isobel, Piccolo G, Ramon); Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (Angelina, Cricca, Maddalena, Megan, NDG, Samu); Arisa e Raimondo Todaro (Alessio, Federica, Mattia, Wax).

Secondo le anticipazioni fornite da Amici News, nella prima manche la squadra Zerbi-Celentano, pescata a sorte per dare il via alla gara, ha sfidato e vinto contro quella di Cuccarini-Emanuel Lo. Al ballottaggio sono finiti il cantante Cricca e le ballerine Megan e Maddalena. Ad essere eliminata è stata Megan.

Nella seconda manche la squadra vincente si è scontrata contro quella di Arisa e Todaro. A vincere è stato ancora il team di Zerbi e Celentano e al ballottaggio sono finiti il ballerino Mattia e i cantanti Wax e Federica. In questo caso non c'è stato un eliminato, ma la scelta di chi mandare a rischio eliminazione con l'allievo sconfitto nella terza manche. L'ultimo scontro è toccato a Federica.

La terza manche ha trovato di nuovo a scontrarsi le squadre Zerbi-Celentano e Cuccarini-Emanuel Lo, con la prima vincente per la terza volta su tre in puntata. Al ballottaggio sono finiti la ballerina Maddalena e i cantanti NDG e Angelina. A rischiare l'eliminazione è NDG. Il ballottaggio finale per stabilire la seconda uscita della puntata dopo quella di Megan è stato tra i cantanti Federica e NDG, sfida rimasta però in sospeso. I due, insieme agli altri, sono rientrati nelle casette al termine della registrazione e lì si scoprirà il verdetto nel corso della puntata in onda sabato 18 marzo. Samu ha vinto la prova TIM.

Amici, prima puntata Serale: gli ospiti di sabato 18 marzo

Nel corso della registrazione, Maria De Filippi ha accolto in studio Pio e Amedeo, dal 24 marzo su Canale 5 con Felicissima Sera.