Terza puntata del Serale di Amici: eliminati, ospiti e anticipazioni

È giunto il momento anche del terzo appuntamento con il Serale di Amici. Sabato sera andrà in onda una nuova puntata in cui gli allievi balleranno e canteranno per conquistare il proprio posto nella finalissima. Come sempre non mancheranno i confronti anche accesi tra i prof di canto e ballo ma anche tra prof e giudici. Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè: saranno loro, ancora una volta, a decretare chi vince e chi perde. Di seguito le anticipazioni, con spoiler, dello show che andrà in onda dalle 21:00 su Canale 5 il 1 aprile.

Gli allievi di Amici ancora in gara

Aaron, Ramon e Isobel: squadra Zerbi - Celentano;

Angelina, Cricca, Maddalena e Samu: squadra Cuccarini - Emanuel Lo;

Wax, Federica, Alessio e Mattia: squadra Arisa - Todaro.

Le anticipazioni della terza puntata di Amici del 1 aprile 2023: quanti eliminati?

Dopo due puntate in cui gli eliminati sono sempre stati due: un vero e proprio trauma sia per gli allievi che ormai sono mesi che vivono tutti insieme e anche per il pubblico che si è molto affezionato ai ragazzi. La puntata del 1 aprile sarà però diversa: solo uno degli artisti dovrà lasciare la scuola e quindi interrompere la sua corsa verso la finalissima.

Durante la prima manche si scontrano le squadre di Zerbi-Celentano e Todaro-Arisa. A vincere sono Rudy e Alessandra e così al ballottaggio vanno Federica, Wax e Alessio. A risultare perdente sarà Wax che dovrà quindi andare al ballottaggio finale in cui in ballo c'è l'eliminazione. Nella seconda sfida si confrontano Cuccarini-Emanuel Lo e Zerbi-Celentano, perdono i primi e quindi rischiano il posto: Samu, Maddalena e Angelina. A perdere è Samu che quindi si troverà al ballottaggio finale con Wax. Per la terza manche Rudy e Alessandra scelgono di nuovo Emanuel Lo e Lorella: questa volta sono loro a perdere e quindi Ramon finisce alla sfida finale con Wax e Samu.

Il verdetto sarà comunicato come sempre nella casetta, anche se sul profilo di Amici News si legge che potrebbe essere Samu l'eliminato.

Per quanto riguarda la sfida tra prof come sempre Zerbi Celentano e Cuccarini Lo hanno dato il meglio di loro stessi, ma anche Arisa e Todaro non sono stati da meno ballando sulle note di Mambo Italiano. A far ridere più di tutti sono stati ovviamente Alessandra e Rudy che vestiti da galline hanno cantato una canzone da loro inventata e poi, dopo essersi travestiti da Paola e Chiara, si sono esibiti in un'interpretazione di Furore.

Gli ospiti della terza puntata di Amici

Dopo Pio e Amedeo ed Enrico Brignano a sollevare gli spiriti tra la prima e la seconda manche ci sarà duo comico composto da: Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.