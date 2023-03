Secondo appuntamento con il Serale di Amici: eliminati, ospiti e anticipazioni

Sabato, 25 marzo, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici. Come sempre sarà Maria De Filippi a condurre lo show in cui gli allievi della scuola più amata d'Italia balleranno e canteranno per essere giudicati da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. I 15 allievi sono divisi in tre squadre.

Anche il serale, come il pomeridiano, è registrato e quindi è possibile leggere le anticipazioni di quello che andrà in onda domani sera. Ecco di seguito i risultati delle sfide e gli ospiti che hanno intrattenuto il pubblico. Dal prossimo paragrafo in poi spoiler, quindi chi non vuole scoprire chi è stato eliminato non deve continuare la lettura.

Seconda puntata del Serale di Amici: le sfide e gli eliminati del 25 marzo

Tra sfide di canto e ballo di nuovo saranno due gli eliminati della serata. Il primo alla fine della prima manche e il secondo al termine della puntata, come sempre il nome sarà svelato in casetta con il consueto discorso di Maria De Filippi. Ma se il nome dell'eliminato numero due si saprà, con certezza, solo guardando lo show il primo è già noto.

La sfida tra squadre ha visto affrontarsi Celentano-Zerbi e Cuccarini-Emanuel Lo. A vincere è stato il binomio CuccaLo e di conseguenza al ballottaggio sono andati Piccolo G, Aaron e Isobel. La prima ad essere salvata è stata Isobel e poi al ballottaggio tra Piccolo G e Aaron ha vinto il secondo: Piccolo G quindi è il terzo eliminato ufficiale del Serale. Prima del verdetto finale però Maria De Filippi ha fatto un discorso a Piccolo parlando di come affronta lei l'emozione ovvero mangia una caramellina per aiutare la salivazione e così offre una delle sue al cantante che di lì a poco avrebbe scoperto la sua eliminazione. Da sottolineare che Arisa durante le esibizioni di Piccolo G si è sempre alzata in piedi come a voler dare il proprio sostegno al ragazzo.

La seconda manche è stata particolarmente sentita in quanto c'è stato un acceso scontro tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano: Samu e Ramon si sono scontrati con un guanto di sfida a tema hip hop. Per Giuseppe Giofré si è trattata di una sfida senza senso e si è astenuto dalla votazione. In questa seconda manche ha vincere sono stati Zerbi e Celentano e co al ballottaggio sono andati Angelina, Cricca e Samu. Cricca finisce al ballottaggio finale con Gianmarco visto che la terza manche è stata persa, di nuovo, da Rudy e Alessandra.

Uno dei momenti più attesi dello show è il guanto di sfida tra i prof. Lorella e Emanuel Lo hanno ballato su un brano cantato da Mina e Celentano e tra i due è scattato anche un bacio. Prima dell'esibizione i due si sono scusati con i rispettivi compagni e in particolare il prof di ballo ha specificato che è stato costretto da Maria De Filippi. Alessandra e Rudy hanno invece puntato sulla simpatia come sempre e si sono esibiti prima su Furia il cavallo del West e poi sulle note di Mamma Maria dei Ricchi e Poveri.

Seconda puntata del Serale di Amici: gli ospiti del 25 marzo

Anche in questo secondo appuntamento non mancheranno gli ospiti, in questo caso sarà uno solo: Enrico Brignano. Come sempre arriverà tra la prima e la seconda manche per cercare di allentare la tensione visto che già uno degli allievi è stato eliminato e sia il pubblico sia i concorrenti hanno bisogno di svagarsi.