Ex ballerina di Amici denuncia la presunta uccisione del padre sui social: "Chiedo giustizia"

Serena Carassai ha lanciato un messaggio forte e molto duro tramite i social. A inizio giugno aveva provato a scrivere qualcosa di simile su Facebook, ma ieri ha deciso di rendere il suo appello ancora più forte pubblicando due foto che lei afferma potrebbero "urtare la sensibilità di alcuni di voi".

La ex ballerina di Amici 8 con un post su Instagram ha chiesto che la sua richiesta venisse ricondivisa da tutti così da avere più risonanza: Serena parla della presunta uccisione di suo padre, Remo Carassai. L'uomo è morto nel 2018 sul posto di lavoro. Ma secondo Serena sono molte le incongruenze.

Serena Carassai e l'appello per trovare i presunti assassini del padre

La ballerina ha scritto questo lungo messaggio diretto a chi, secondo lei, ha tolto la possibilità a suo padre di "diventare nonno".

Probabilmente questo post potrà urtare la sensibilità di alcuni di voi, questo era mio padre 3 anni fa il 2/03/2018, a terra, nel centro residenziale Bel Poggio dove stava lavorando. Non si sa perché aveva 4 fratture craniche e nessuna frattura o escoriazione al braccio. Sono stati chiamati i vigili perché qualcuno non si sa chi ha subito pensato ad un incidente e non ad un presunto omicidio. Mio padre non ha avuto nessun malore e questo non lo dico io ma l’autopsia, e quindi vi chiedo gentilmente di far girare questo post, affinché l’assassino o gli assassini di mio padre possano iniziare a capire che stavolta andrò a fondo a questa faccenda senza alcuna pietà. Chiedo giustizia per Remo Carassai, un uomo buono e un grande lavoratore, al quale è stato tolto la possibilità di diventare nonno.

Un testo che non lascia spazio ai se e ai ma come ben lo spiega la frase "stavolta andrò a fondo a questa faccenda senza alcuna pietà".

Serena Carassai ad Amici 8

La ballerina ha partecipato al talent di Maria De Filippi nel 2008 con lei anche Valerio Scanu e Alessandra Amoroso (che vinse). Dopo il programma Serena ha lavorato al Teatro dell’Opera di Roma e a La Scala di Milano.