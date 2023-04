Sfida Maddalena vs Isobel: le parole della Celentano scatenano il caos in studio

Che la maestra Alessandra Celentano sia l’insegnante più intransigente verso gli alunni si sa, ma i suoi modi sembrano diventare sempre più ruvidi e anche nella puntata del serale di Amici di Maria De Filippi riescono a scatenare il caos in studio, dove la maestra viene attaccata da colleghi, giudici e anche dalla ragazza che si sente presa di mira da lei.

Tutto inizia con la ‘sfida di personalità’ lanciata dalla Celentano che vorrebbe vedere a confronto, su una coreografia piuttosto complessa e che prevede anche la pole dance, la ‘sua’ Isabel e quella che è tra le sue più temibili rivali, ovvero Maddalena, della squadra dei Cucca-Lo. Un confronto su cui la Celentano, settimana dopo settimana continua a battere appellando la ballerina con espressioni che non sembrano avere molto a che fare con la critica al suo talento.

In questo caso, durante la lettera di sfida, la ballerina della squadra avversaria viene definita prima ‘pulcino’ per sottolinearne la supposta mancanza di sicurezza e poi addirittura ‘insignificante’, appellativo che scatena Emanuel Lo, il primo ad attaccare la Celentano, sottolineando la gravità dell’espressione usata.

La maestra, ovviamente, non trova nulla di scorretto in quello che a scritto.

Le due ballerine si esibiscono, e arriva il momento di giudicarne le performance. A quel punto, a scatenarsi è Cristiano Malgioglio che, prima di esprimere il suo voto, si rivolge alla Celentano accalorandosi contro le sue parole:

“Tu demoralizzi la ragazza, si possono scrivere altre cose. Avresti potuto scrivere una lettera bella. Io capisco che tu porti acqua al tuo mulini, ma tu demoralizzi l’artista.”

La risposta della maestra è, ancora una volta, un muro invalicabile: “Caro Cristiano, sappi che trovare una persona che dica la verità al giorno d’oggi non è così facile”. La discussione continua, poi Malgioglio dà il suo voto e Isobel viene dichiarata vincitrice. Prima di passare a un altro scontro però, a parlare è proprio Maddalena che dice: “ Posso dire una cosa alla maestra Celentano?” E attacca: “C’è differenza tra dire la verità e dire cattiverie e io mi sono stufata delle sue cattiverie!”

Per tutta risposta, la maestra risponde con un altro giudizio non proprio lusinghiero:“Tu sei sempre una lagna!”

A quel punto interviene anche Lorella Cuccarini: “Ma potranno dire un pensiero questi ragazzi o no?”

E anche in questo caso la risposta della Celentano non lascia spazio al dialogo:“Tu non c’entri niente Lorella”, tanto da spingere Maria De Filippi a commentare: “Sei dittatoriale!”

E la maestra, ormai accerchiata:“Anche tu Maria dai sempre ragione agli altri!”

E la conduttrice ribadisce e chiude: “Tu sei un po’ dittatoriale, e tu Maddalena non ti arrabbiare”.