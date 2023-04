Sfida tra i prof, Malgioglio: “Che occhio Giorgia! Lo me lo sarei sposato pure io!”

Anche nella terza puntata del serale di Amici 22 non poteva mancare la sfida tra i prof. A lanciare il guanto questa settimana sono i vincitori di quella della scorsa settimana: Arisa e Todaro. Il tema della sfida è la coppia, i maestri chiedono dunque di metterci il cuore, loro annunciano di essersi ispirati proprio a “Pane Amore e…”.

A iniziare dunque sono proprio Arisa e Todaro, con la sempre meravigliosa voce della cantante che intona una versione molto contemporanea di “Mambo Italiano” danzando insieme al suo partner e agli altri ballerini e portando una bella ventata di energia e di allegria in studio.

E’ la volta della coppia Cuccarini Lo che spiega: “Nella prima puntata abbiamo puntato sulla grinta, nella seconda sulla sensualità e questa volta ci trasferiamo a New York con una coppia di bellissimi ‘crazy in love’”.

E in una coreografia che unisce energia, sensualità, tecnica e istinto all’altezza della real coppia dell’hip hop Beyonce-Jay Z scatenano, ancora una volta, lo studio.

E’ la volta della coppia Zerbi- Celentano che, vestiti da galline, intonano un brano ispirato alla loro teoria, ovvero, che i prof avversari si comportino troppo come mamme chiocce. Abbandonate le piume poi, è il momento di coprirsi di lustrini per la seconda parte della performance, in cui i due maestri si calano negli abiti luccicanti di Paola e Chiara interpretando a modo loro, Furore.

A colpire Malgioglio è la coppia Cuccarini-Lo, in particolare il ballerino che, dice il giudice ‘è sensuale. Che occhio che ha avuto la mia amica Giorgia, me lo sarei sposato anch’io!”. Nonostante questo apprezzamento vota i Zerbi e Celentano ma a vincere, grazie ai voti di Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sono, questa volta, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.