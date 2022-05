Sofia Goggia alla finale di Amici nomina Maria ambassador delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Dalle piste da sci al palcoscenico di Amici. La pluricampionessa di discesa libera Sofia Goggia abbandona per una sera la sua tuta da sci per una serata da super ospite di uno dei talent show più longevi e amati dal pubbico: Amici di Maria De Filippi. La bergamasca ventinovenne ha calcato il palcoscenico della prima serata di Canale 5 per dare un incoraggiamento ai finalisti ma soprattutto per nominare Maria De Filippi ambassador delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e lo ha fatto così:

«Sono molto amante della velcoità, la ricerco sempre nella vita e per me è divertimento. Grazie Maria perché soo onorata di poter stare su questo palco e per me è un'emozione vedere tanti valori in comune tra i tuoi ragazzi e il nostro sport. È veramente bello perché c'è tanto sacrificio quindi complimenti a i finalisti perché sono a un passo dal loro sogno»

La campionessa ha, poi continuato rivolgendosi a Maria: «So che sei una grande sportiva, sei un'eccellenza italiana e soprattutto perché penso che il valore personale è sempre un valore aggiunto, sei amata da tutti ed è per questo che ti nomino ambassador dei giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026»