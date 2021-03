Pio e Amedeo senza freni ad Amici, la battuta sulla gravidanza di Belen e la reazione di Stefano De Martino

Pio e Amedeo si sono presi la scena del serale di Amici. Ospiti della prima puntata dello show di Maria De Filippi, il duo comico ha ironizzato su tutto e tutti nello studio, da Rudy Zerbi a Stash. Poi è stato il turno di Stefano De Martino, per una gag che ha creato non poco imbarazzo in studio, anche se il ballerino è riuscito a dominare la situazione.

Amici, la battuta di Pio e Amedeo a Stefano De Martino sulla gravidanza di Belen

Dopo aver fatto gli auguri a Stash per la nascita della figlia, Amedeo si è rivolto all’altro giurato dalla serata ridendo: “E auguri anche a Stefano De Martino, che diventa nuovamente papà”, mentre Pio cercava di fermarlo. Una gag ovviamente preparata, che ha giocato sull’equivoco: Belen Rodriguez, ex di Stefano De Martino, è incinta e aspetta una bambina dal compagno, il parrucchiere Antonino Spinalbese. “Ah, ma non è suo? Non eri tu nella fotografia? Eh ma Belen se li prende tutti uguali… non avevo capito”, è stata la replica di Amedeo, che ha continuato a ironizzare sulla situazione tra le risate generali. Amedeo ha chiesto poi a De Martino se è ancora in contatto con l’ex moglie e lui ha risposto serafico: “Tutto a posto”.

La replica di Stefano De Martino dopo la gag

Ormai al centro della scena, preso di mira delle battute del duo, Stefano De Martino ha reagito sfoggiando un grande savoir faire. “È un lavoro non ridere alle loro battute perché se rido troppo rischio di offendere qualcuno, se rido poco si offendono loro”, ha replicato il ballerino. Una reazione che è stata molto applaudita. “L’hai presa in maniera sportiva, bravo!”, è stato il commento del duo comico alla fine della gag.

I social contro le battute di Pio e Amedeo: "Imbarazzanti"

Sui social le battute di Pio e Amedeo però non sembrano essere piaciute ai più. “Imbarazzante questo siparietto”, ha commentato un’utente su Twitter. “Pio e Amedeo hanno ironizzato sul nuovo ragazzo di Belen e la sua gravidanza prendendo in giro Stefano con battute non proprio carine a mio parere”, ha sintetizzato un altro utente. “Sgradevole e sessista la battuta su Belen”, sottolinea un’altra commentatrice. “Questa battuta sul figlio di Belen se la potevano risparmiare”, ammette un’altro. C’è anche però chi li considera “dissacranti” e divertenti.