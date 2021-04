Amici, Francesca Manzini scherza con De Martino e Celentano: "So che sei andato nel suo camerino"

In ogni puntata del Serale di Amici 20 Maria De Filippi ha deciso di dare spazio alla comicità e così il duo comico Pio e Amedeo, poco prima dell'ultima eliminazione, porta il sorriso in studio. Nella puntata di ieri sera però al posto dei due c'era Francesca Manzini che è stata lanciata da Amici (ha partecipato a "Amici Celebrities"), come lei stessa ha ricordato.

Francesca Manzini come Mara Venier mette in imbarazzo i giudici

L'imitatrice, che durante la settimana aveva già "ingannato" gli alunni imitando Asia Argento, Mara Venier, Simona Ventura e Ilary Blasi, ieri sera (anche se la puntata è stata registrata giovedì) ha preso di mira i tre giudici, che erano bendati: Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino e fingendosi la regina di Domenica In. Il principe si è conquistato il soprannome di Savoiardo Innamorato, il cantante dei The Kolors è stato preso in giro per il suo nome e infine De Martino è stato colpito parlando di Alessandra Celentano.

De Martino vs Celentano: la battuta di Francesca Manzini

Manzini andando dall'ex ballerino di Amici gli ha prima chiesto di alzarsi: "Alzati un po', quando mi ricapita. Voglio sentire la verità c'è... delle chiappe di marmo impossibili - afferma palpando il sedere di De Martino -. Siedite che se mi caschi addosso mi emoziono". Dopo aver apprezzato il lato b dell'ex marito di Belen, facendo ridere il pubblico e suscitando l'invidia di molti, la comica ha voluto lanciare una provocazione alla maestra Celentano. "Dai Stefano, non dirò nulla di quello che mi hai confidato.. che ti sei visto con la Celentano in camerino e che le hai detto 'c'hai du cose come due mozzarelle de bufala'. Tranquillo io non lo dirò mai" ha scherzato Manzini.

La gag è stata particolarmente simpatica perché i due, De Martino e Celentano, spesso battibeccano. Il primo con molta educazione, durante le puntate del serale, si è spesso trovato a rimproverare, per i toni e i modi, la maestra di Amici, la seconda invece non ha perso occasione per ricordare a Stefano che non è più un ballerino arrivando anche a dirgli "di aver fatto bene a cambiare mestiere".

E' di qualche minuto prima della messa in onda della puntata il divertente video, pubblicato da De Martino, in cui ha iniziato a ballare sulle note di "Get down on it" alla fine dei passi improvvisati si sente il "A Celentano 'ndo sta" urlato ridendo da Stash che stava riprendendo l'amico. "Sotto l’occhio vigile della Celentano" è il commento che accompagna il post su Instagram. Insomma una serie di frecciatine che accompagneranno i due probabilmente per tutta la durata del serale.