Amici, Stefano De Martino ripensa alla sua carriera da ballerino e Emanuele Filiberto balla Jerusalema

Con Stefano De Martino come giudice di Amici20 in molti si aspettavano che prima o poi avrebbe ballato, se non per sè per tutti i fan che a gran voce chiedono una sua esibizione. Questa sera è stato vicino a togliersi la giacca ma a prendere tutto il palco con la sua divertente esibizione è stato Emanuele Filiberto di Savoia.

Amici20: De Martino ripensa alla sua carriera da ballerino

Giudicando l'esibizione di Giulia Stabile sulle note della canzone Jerusalema, Stefano De Martino le ha rivolto un complimento bellissimo: "Guardandoti mi è tornata la voglia di ballare. Se ufficialmente una delle cose che mi mette di buon umore insieme al mare e ai film di Totò", che stia forse rimpiangendo i tempi degli scaldamuscoli? Chi può saperlo. Proprio grazie alla canzone e all'allieva di Amici che De Martino ha deciso di portare sul palco i colleghi: Stash e Emanuele Filiberto. Il Principe ha attratto tutte le attenzioni su di sè.

Il Principe, va ricordato, è stato il vincitore della quinta edizione di Ballando con le stelle quindi non è digiuno di danza: si è mosso bene ma alcune sue mosse hanno lasciato tutti un po' perplessi e le risate non sono mancate. Maria De Filippi che giudicava la gara non ha potuto non votare Filiberto.