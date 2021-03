Amici 2021: chi è Stephane Jarny, il nuovo direttore artistico del Serale

Amici 20 entra nel vivo: sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5, parte la fase decisiva del talent più longevo della tv italiana con una novità importante nel cast delle presenze del Serale.

Dopo anni sotto la direzione di Giuliano Peparini, infatti, il programma avrà un nuovo direttore artistico: Stéphane Jarny, coreografo di fama internazionale che ha curato spettacoli nei teatri e nelle televisioni di tutto il mondo e collaborato con grandi artisti tra cui Kylie Minogue, Bob Sinclar, Vanessa Paradis.

Annunciati, inoltre, gli altri allievi che si contenderanno il titolo finale, aggiungendosi così ai 5 già annunciati, ovvero i cantanti Enula, Gaia e Sangiovanni e i i ballerini Rosa e Samuele già risultati primi nelle classifiche generali di gradimento e dunque, di diritto, arrivati al Serale.

Chi è Stephane Jarny, il nuovo direttore artistico del Serale di Amici

Ballerino di talento dall'età di 18 anni, Stephane Jarny ha partecipato a numerosi spettacoli di varietà e video musicali. Ha coreografato diversi spettacoli televisivi e si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie a 6 edizioni del programma “Nouvelle Star” (“American Idol”) trasmesso da M6. Nel 2003, Jarny ha lavorato per lo spettacolo "Vivement Dimanche" come coreografo con Vanessa Paradis, Karl Lagerfeld, Jane Birkin, Franck Dusbosc, Dany Boon, Guillaume Canet, Pascal Obispo. Con diversi artisti progetta mise-en-scène e performance. Tra questi: Etienne Daho, Bob Sinclar, Renan Luce, Jenifer, Lio, Kenji, Kylie Minogue, Zazie, Mika.

La sua visione artistica oltre che ad essere ammirata sia in ambito televisivo che in ambito musicale è molto apprezzata anche a Teatro dove si è cimentato in Spamalot, messo in scena da PEF e “Re-love” con Michèle Laroque e Pierre Palmade, Miss Carpenter con Marianne James e Palace al Théâtre de Paris, diretto da Jean Michel Ribes. La sua creatività e il suo talento vengono richiesti su diversi spettacoli dal vivo come Pollux e la giostra incantata, Merry Christmas Gospel Tour, Dorothy e il mago di Oz ma anche per eventi speciali con i brand internazionali Dior , Coca Cola per JP Gaultier, Renault, MUMM, L'ORÉAL, per lo storico teatro parigino Crazy Horse e per il Festival internazionale d’arte lirica les Chorégies d'Orange.

La sua espressione artistica si afferma anche nei panni da regista grazie a successi musicali come Salut les Copains, Disco e Love Circus a Le Folies Bergère e in tournée. Ha guidato la direzione scenica e la direzione artistica di spettacoli Tv come Mask singers, The Voice, The Voice Kids, Les Miss France, Prodiges, La Fête De La Musique, Le Téléthon, Destination Eurovision, la performance di Madame Sir all'Eurovision 2018, Les Victoires de la Musique, Le Sidaction, Good Singers, Musiques en fête; spettacoli teatrali come CRAZY HORSE "Totally Crazy", il tour "Tender Age", il musical "Saturday Night Fever" (in Francia, Quebec, a Sydney e Melbourne), “Les Parisiennes” (a Le Folies Bergère, in tournée e all'Olympia) e “Mika's concert” (all'Arena Bercy e allo Stade de France).