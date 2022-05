Amici, Giulia Pauselli smette (temporaneamente) le punte per dedicarsi al suo piccolo

Per la ballerina di Amici è arrivato il momento di lasciare il palco e la sala prove. Nonostante, da vera stacanovista (e innamorata del suo lavoro), sia rimasta nel cast dei professionisti anche quando il pancino iniziava a crescere, Giulia Pauselli ha deciso di abbandonare il programma per concentrarsi sul suo piccolino in arrivo.

"Oggi ho sgomberato il mio camerino da 5 meravigliosi anni", scrive la ballerina in un lungo post pubblicato sui social. "Adesso per un po' il mio universo girerà su tutt'altro satellite - continua - senza dimenticare però che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma".

La ballerina, che è entrata nel mondo di Amici quando era ancora un'allieva, si è detta immensamente grata della possibilità offerta dal programma e in particolar modo da Maria De Filippi ma è arrivato il momento di mettere da parte le punte. Al suo fianco l'innamoratissimo compagno Marcello Sacchetta, il quale non ha mancato di rispondere a questo post di addio scrivendo: "Non vedo l'ora di assistere allo spettacolo più bello che possa mai vedere".

Parole che hanno fatto eco ad altri ex ballerini come Virginia Tomarchio, Romina Carancini (anche lei fresca di gravidanza).