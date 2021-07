Tancredi dopo Amici: "Non sto bene"

E' un duro sfogo, quello affidato ai social da Tancredi, ex allievo di Amici. Concorrente nell'edizione di quest'anno, sesto classificato, il cantante rompe il silenzio ad un mese circa dalla fine del talent show condotto da Maria De Filippi, scatenando preoccupazione tra i fan.

Lo sfogo di Tancredi

"Tutti i giorni - si legge nell'ultimo tweet pubblicato - Cerco di capire come mai c'è una percentuale di me che non sta bene, mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa". E ancora: "Mi convinco di essere felice ingannandomi, cerco di aggirare il problema ma poi torno sempre lì, ed è diventato solo più grande".

La frecciata alla tv

Nessun dettaglio aggiunto sulle ragioni del malessere, che però sembra avere natura prettamente psicologica, tanto che poco dopo il ventenne aggiunge: "La verità è che la vita è una merda". E ancora: "Mi alzo col mal di testa". Un tweet precedente, inoltre, sembra essere una frecciata alle dinamiche televisive: "Che strano tra poco vedrò Tancredi esibirsi in tv per la prima volta". L'occasione della sua esibizione era Battiti Live, kermesse musicale condotta su Italia Uno da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Dichiarazione che lascia intendere una certa amarezza per le dinamiche televisive.

Le prossime esibizioni live

Intanto Tancredi prosegue le sue esibizioni live. Dopo il concerto a Roma, il prossimo martedì 27 luglio sarà la volta di Milano, e più precisamente dei Magazzini Generali.