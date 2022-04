Alessandra Celentano balla un tango con Stefano De Martino: è show ad Amici

Arriva ad Amici una performance inaspettata e divertentissima che vede scendere in pista due grandi protagonisti del Serale: una professoressa e un giudice. Alessandra Celentano, infatti, è stata chiamata sul palco niente meno che da Stefano De Martino con un: "vuoi ballare?"

Lei non se lo fa ripetere due volte e con lo sguardo compiaciuto scende in pista, si mette in posizione e inizia a fare la cosa che ama di più: danzare.

Ed è così che tra giochi di sguardi, abbracci, un caschè e tutta la sensualità che solo il tango da creare i due di divertono a fare show. Sullo sfondo della musica di Roxanne del Police la Maestra di danza classica insieme al giudice ed ex concorrente di Amici, si esibisce sul palcoscenico del talent show di Canale 5 in una performance tra il sexy e il divertente.

Dopo un primo momento di ballo intenso tra le braccia di Stefano e dopo aver fatto un caschè, la Maestra è costretta a fermarsi per il mal di schiema. "Ho la schiena un po' rovinata" rivela a Maria tra una risata e la soddisfazione di aver fatto show anche in questa nuova puntata del Serale.