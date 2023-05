Amici: come si vota alla finale, il televoto

Conto alla rovescia per la finale di Amici. L’ultimo serale del talent andrà in onda domenica 14 maggio in prime time su Canale 5 e per la prima volta in questa edizione sarà in diretta. A contendersi il titolo di vincitore i 4 finalisti Angelina, Isobel, Mattia e Wax, che si sfideranno a colpi di talento.

Il regolamento della finale

A differenza di quanto accaduto nelle scorse puntate del serale, la finale di Amici 22 sarà trasmessa in diretta e sarà il esclusivamente il pubblico a decretare il vincitore con il televoto.

Come spiegato nel regolamento ufficiale, la finale consisterà nella gara tra i 4 finalisti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manches. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma. In caso di parità, la Produzione si riserva il diritto di decidere il metodo da applicare per poter decretare il risultato finale (ad esempio aprire un’ulteriore sessione di televoto; sottoporre i concorrenti ad ulteriori prove, ecc.).

Come funziona il televoto

Il pubblico avrà a disposizione diverse tipologie di voto. Sarà possibile esprimere la propria preferenza televotare tramite mobile, dal sito web www.wittytv.it, dall’App Mediaset Infinity, dall’App Wittytv e dalle Smart TV abilitate.

Mobile: è possibile effettuare il televoto da mobile tramite SMS al numero 477.000.1. Sarà necessario indicare il nome/codice del concorrente. I costi del messaggio variano a seconda dell’operatore. Sono previsti un massimo di 5 voti a utenza per sfida.

Www.wittytv.it, app Mediaset Infinity, App Wittytv e Smart Tv: anche in questo caso, sono previsti un massimo di 5 voti ad account per sfida. Per votare basterà cliccare sull’icona del concorrente attraverso www.wittytv.it, App Mediaset Infinity, App Wittytv e Smart TV. Per quanto riguarda www.wittytv.it, App Mediaset Infinity e App Wittytv bisognerà avere un account.

- Fonte Agenzia Dire