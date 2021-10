Amici, siparietto tra Rudy Zerbi e Raimondo Todaro su Francesca Tocca (con lo zampino di Maria De Filippi)

Ex compagni nella vita privata e ora colleghi nel talent show Amici: oggi, per la prima volta, Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono ritrovati a condividere insieme lo stesso studio televisivo dove il ballerino catanese è approdato in questa edizione dopo l’addio a Ballando con le stelle su Rai1. Lui e Francesca, da anni presenza fissa del cast del programma Canale 5, non sono più una coppia, ma restano in ottimi rapporti, per l’amore della loro figlia Jasmine e anche per l’enorme affetto che li lega.

Com’era prevedibile che accadesse, il riferimento al loro rapporto privato è arrivato nel bel mezzo della puntata in onda oggi 11 ottobre, con l’intervento di Maria De Filippi che ha stuzzicato Rudy Zerbi notoriamente affascinato dalla ballerina.

La battuta di Maria De Filippi e il siparietto tra Zerbi e Todaro

Negli anni passati Maria De Filippi ha sempre scherzato con Rudy per il modo in cui guarda Francesca durante le esibizioni. Anche oggi la regia lo ha inquadrato mentre seguiva la performance della ballerina, dettaglio che ha fatto sorridere Maria. “Raimondo guardava Mattia, tu guardavi Francesca. È il colmo!” ha scherzato la conduttrice rivolgendosi a Zerbi una volta terminata la musica. Pronta la battuta di Todaro: “Non so se è la mia presenza, ma quando io vi vedevo da casa c’era sempre il cartello ‘Sto volando’. Oggi non lo ha fatto!” ha affermato. “Sono un uomo di una certa eleganza. Ma l’ho pensato”, ha allora aggiunto Zerbi, contribuendo così all’ilarità del momento.