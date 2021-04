La prima intervista di Tommaso Sanzani dopo l'eliminazione (choc) ad Amici

“Mi sto riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazione, ma ora sono felicissimo”. Tommaso Stanzani, il ballerino eliminato nel corso della terza puntata del serale di “Amici”, nella sua prima intervista tv a Verissimo, racconta come sta vivendo questo momento.

Una uscita di gioco completamente inaspettata per Tommaso, acclamatissimo dal pubblico e dai professori del talent show di Canale 5. “L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. Questo è stato il mio inizio e mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale che umano”.

A Silvia Toffanin, che gli chiede come sia stato accolto dai suoi genitori, il ballerino, che ha abbandonato la sua carriera di pattinatore per dedicarsi alla danza, risponde: “Anche i miei genitori non si aspettavano un mio ritorno a casa così presto, ma la cosa importante è che ora mi sostengono nel mio voler fare il ballerino”.

Infine, nel corso dell’intervista, Tommaso riceve una grande sorpresa che lo lascia senza parole.