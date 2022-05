Amici, chi ha vinto cosa. Tutti i premi assegnati durante la finale

La finale di Amici è stata caratterizzata non solo da esibizioni, sfide l'uno contro l'altro per aggiudicarsi la coppa del vincitore, grandi ospiti e tante emozioni ma anche sa numerosi premi assegnati ai finalisti del talent show di Maria De Filippi giunto quest'anno alla sua ventunesima edizione. Oltre al vincitore, infatti, sono stati premiati anche altri giovani talenti del programma con diversi i riconoscimenti ottenuti per merito, gradimento e lavoro svolto durante i mesi di scuola. Ecco allora quali sono tutti i vincitori di Amici e tutti i premi assegnati dutante la nona e ultima puntata di Amici 21.

Amici: tutti i premi assegnati durante la finale

VINCITORE, del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro: Luigi.

PREMIO DI CATEGORIA, del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro: Michele.

PREMIO DELLA CRITICA TIM: del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria formata dai critici musicali e giornalisti di spettacolo delle maggiori testate quotidiane e web: Sissi

PREMIO TIM, dato da una giuria tecnica del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro: Serena

PREMIO RADIO, una targa al pezzo ritenuto più radiofonico assegnato dai principali network: Luigi per il brano Tienimi Stanotte.

PREMIO OREO, dato da una giuria tecnica del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro: Alex

PREMIO MARLÙ, del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro assegnato a ciascun finalista.