Amici e il "Capodanno-gate", Valeria Mancini contro il programma: "Non me lo meritavo"

Da quando è stata registrata, mercoledì pomeriggio, la puntata di Amici, che andrà in onda domenica 15 gennaio, sul web si stanno moltiplicando i contenuti che riguardano il "caso Capodanno" e i provvedimenti disciplinari a questo collegati. Attenzione da qui in poi spoiler.

NDG, Valeria Mancini, Maddalena Svevi, Samu Segreto, Wax e Tommy Dali sono i sei allievi che sono stati accusati di essere stati i protagonisti di alcuni comportamenti ritenuti molto gravi da Maria De Filippi, la produzione e anche dai professori. Per loro sono scattati dei provvedimenti ovvero: per cinque di loro una sfida immediata, mentre per Tommy Dali Rudy Zerbi ha scelto l'eliminazione. La puntata di questa domenica quindi si aprirà con l'abbandono della scuola da parte del cantautore, ma non solo.

Valeria Mancini contro Cricca

Secondo le anticipazioni, un destino molto simile a quello di Tommy spetterebbe a Valeria Mancini, che su Instagram sembrerebbe aver rilasciato delle dichiarazioni in merito a quanto successo. La cantante è entrata nella scuola ufficialmente la scorsa settimana, ma si trovava in casetta da prima di Natale per volere di Lorella Cuccarini che era rimasta particolarmente colpita da lei.

Valeria ha già un notevole seguito poiché è diventata famosa prima su TikTok (dove ha oltre 375mila follower) e poi su Instagram (46mila follower) e nel breve periodo che l'ha vista soggiornare nella casetta ha anche pubblicato contenuti con alcuni allievi di Amici: Piccolo G, Isobel e anche con Cricca. E proprio con quest'ultimo Valeria perderà la sfida che la costringerà a lasciare il talent.

Quanto appena ricostruito è una vera e propria novità: Cricca, allievo di Cuccarini, era stato eliminato la scorsa domenica per volere di Zerbi che lo aveva messo in sfida. Per Lorella questa decisione è stata ingiusta poiché se il "caso Capodanno" fosse uscito prima della registrazione della puntata probabilmente il suo cantante non sarebbe mai uscito. Di conseguenza Cuccarini ha chiesto che a lui venisse data la possibilità di sfidare Valeria. La produzione ha accettato, Cricca ha vinto la sfida e si è ripreso il banco.

Valeria Mancini, le chat e l'accusa

Anche se la puntata in cui sarebbe stata eliminata non è ancora andata in onda, e lo sottolineiamo al momento si tratta solo di anticipazioni pubblicate da Amici News grazie ad alcune "talpe" che seguono le registrazioni per loro, sembrerebbe che Valeria Mancini abbia commentato la sua esclusione dal programma e anche quanto successo la notte del 31 dicembre.

Anche se la puntata in cui è stata eliminata non è ancora andata in onda, Valeria è tornata sui social network e ha dato la sua versione di quello che è successo ad Amici la notte di Capodanno. In rete circolano dei tweet attribuiti a Mancini nei quali si possono leggere alcune sue risposte in una chat di gruppo: "Sappiate che io ero davvero marginale in quella situazione e non meritavo quel provvedimento, non doveva essere per me". Da queste parole la cantante sembrerebbe affermare che il provvedimento preso nei suoi confronti non fosse giusto e che quindi non meritava di essere messa in sfida e nè di uscire.

L'eliminazione di Cricca

L'eliminazione di Cricca ha scatenato una vera e propria rivolta sui social e anche la sindaca di Rimini, Daniela Angelini, è arrivata a parlare "dell'ingiustizia" che ha dovuto subire il cantante perché lui "si meritava il Serale". "Mi è molto dispiaciuto che ieri sera la sua partecipazione al programma Amici si sia conclusa in modo così inaspettato - aveva commentato la prima cittadina - avrebbe meritato di arrivare al Serale". La polemica intorno all'eliminazione di Cricca si può quindi intendere come la vera motivazione, almeno leggendo tra le righe di quelli che sarebbero i messaggi di Valeria, per la decisione di inserirla tra i colpevoli del "caso Capodanno".