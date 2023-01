Amici, Valeria Mancini sul caso Capodanno: "Il mio sogno è diventato un incubo"

Dopo aver lasciato qualche risposta tra i commenti Valeria Mancini ha deciso di prendere il mano la situazione e di rilasciare delle dichiarazioni sul "caso-Capodanno". Se Tommy Dali si è limitato a parlare di come abbia affrontato l'eliminazione, ma si è preso le sue colpe, Valeria ha invece ribadito di essere estranea a quanto successo e anzi lei spererebbe che i video vengano pubblicati così che tutti possano vedere che quanto è stato detto fin ora non rispecchia la realtà.

La scelta, come anche Mancini sottolinea, di Maria De Filippi e della produzione di non mandare in onda i video ha alimentato le congetture e questo per la ex concorrente del talent è stato un errore, però ha aggiunto una parte molto importante e che non è sfuggita ai fan del programma.

Le parole di Valeria Mancini e le sue spiegazioni

"Credo possiate immaginare la mia tristezza e la mia amarezza - inizia così il discorso di Valeria -, il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo che non auguro a nessuno di vivere. La sfida era una delle possibilità e lo accetto, non posso accettare che io venga associata a supposizioni così gravi che nulla hanno a che fare con la mia persona". Questo 'dire' e 'non dire' ha dato modo alle persone di poter ipotizzare le peggiori cose, avrei preferito che i video fossero stati mostrati, l'ho sperato".

"Capisco la scelta di non farlo per tutela dei minori - spiega ancora Valeria aggiungendo un'informazione a quanto era stato affermato in puntata - ma se fossero stati mostrati avreste visto la mia totale ingenuità e inconsapevolezza di tutto. Non sto qui a raccontare cosa è successo, sono stata io a pagarne le conseguenze ma volevo ringraziarvi per i messaggi di supporto e incoraggiamento. Spero che un giorno la verità venga fuori".

