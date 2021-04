Amici: un video mette in discussione la ballerina Giulia. Peprarini conosceva già l'allieva?

Giulia Stabile è tra i concorrenti più amati di Amici20. La sua spontaneità, e l'inconfondibile risata, l'hanno resa molto popolare anche grazie all'amore nato tra lei e il cantante Sangiovanni. Pupilla di Veronica Peparini che da subito l'ha voluta sotto la sua ala, tanto che poi ha deciso di portarla al Serale nella sua squadra.

Amici: Veronica Peparini e Giulia Stabile si conoscevano prima del programma?

In questi giorni sta facendo discutere un post pubblicato sulla pagina instagram della maestra datato 30 settembre 2020. Il post è composto da 7 video e nel terzo di questi si vede proprio Giulia ballare insieme ad un altro ragazzo. Questo farebbe intendere che le due già si conoscevano prima del programma. Nel mondo della danza è molto comune che dei grandi professionisti facciano da insegnanti in masterclass, corsi di formazione o eventi organizzate da scuole di danza, non ci sarebbe quindi nulla di male o di sbagliato nel fatto che le due, maestra e allieva, si fossero già incontrate. Ma in molti si sono chiesti se questo precedente possa aver influito sui giudizi di Peparini.

Nella disdascalia la maestra ha scritto: "Stavolta anche io voglio pubblicare un po’ di video, sono 7 e vorrei li guardaste tutti, perché a lezione ci sono sempre tante persone diverse, che si danno alla danza, persone brave che é giusto far vedere. Grazie a tutti! Vi voglio bene".

La bravura di Giulia non può essere messa in discussione, ma molti fan hanno sottolineato che questa conoscenza poteva essere palesata, così adesso non si sarebbe creato lo "scandalo". Chissà se la prof vorrà replicare o meno...